لبنان

الجامعة العربية المفتوحة قدمت للجيش مساعدات عينية عربون تقدير ودعم

Lebanon 24
24-11-2021 | 06:59
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 احتفلت الجامعة العربية المفتوحة بعيد الاستقلال مع الجيش خلال زيارة قام بها وفد إداري واكاديمي من الجامعة بالإضافة للممثلين عن الطلبة للثكنة العسكرية في بدارو، قيادة الكتيبة 113، حيث اعرب الوفد عن "تقديره العميق لمؤسسة الجيش التي هي الضامن الوحيد للوطن بكامل اطيافه". 
 
وأشار بيان للجامعة الى انه "تم في خلال الزيارة تقديم مساعدات عينية عربون تقدير ودعم لكامل عناصره. كما شدد الجيش على حرصه الدائم على حماية الوطن رغم الصعوبات الفائقة التي تعصف به" واعرب عن تقديره للعلاقة الوطيدة والتعاون الدائم بين الجيش والجامعة في المجالات كافة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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