الحلبي ترأس الإجتماع الأول لهيئة التخطيط ولجان المناهج

ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الإجتماع الأول لهيئة التخطيط ومتابعة أعمال لجان المناهج، الذي عقد في المركز التربوي للبحوث والإنماء في حضور رئيس المركز جورج نهرا، المدير العام للتربية فادي يرق وشخصيات معنية.نهراوألقى نهرا كلمة قال فيها: "إن اجتماعنا اليوم هو انطلاقة عملية على المستوى الرفيع، حيث تشكل هيئة التخطيط العام ومتابعة اعمال تطوير المناهج المظلة التي نعمل في ظلها، وذلك برعاية ومتابعة مباشرة من معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، الذي يشرف المركز التربوي والأسرة التربوية بحضوره وسهره واستعداده لاتخاذ القرارات المباشرة للإقلاع السليم والآمن بورشة المناهج التربوية وتطويرها، بحسب مقتضيات المرحلة الراهنة ، وبحسب الرؤية التي نستلهمها لدورنا في المستقبل.إننا في حاجة إلى تعاون كل الجهات التربوية والفنية صاحبة الخبرة، وهكذا كانت ورشة المناهج السابقة وأيضا الورشة الراهنة،أي بتعاون الجميع وبالإغتناء بإسهامات الجميع من دون استثناء.وقد وعدنا معالي الوزير بتأمين موارد بشرية لمكاتب المركز وأقسامه لنكون على جهوزية تامة للمتابعة.الحلبيثم تحدث الوزير الحلبي فقال: "نجتمع اليوم في المركز التربوي للبحوث والإنماء في لقاء هو الأول بعد قرارنا بتشكيل هيئة التخطيط العام ومتابعة أعمال لجان تطوير المناهج التربوية . وإن العرض المفصل الذي نشهده اليوم حول التوجهات العامة للمناهج ، جاء نتيجة دراسات وأبحاث أعدتها مشكورة "لجنة وضع التوجهات والإطار المرجعي للمنهج المطور" المكلفة من المركز التربوي للبحوث والإنماء منذ نحو ستة أشهر، والمؤلفة من 12 إختصاصيا".ويهمني أن أشير إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء لم يتبنيا هذه المسودة بعد ، وبالتالي فإننا نضعها بين أيديكم لدرسها ووضع ملاحظاتكم عليها، والحصول على آرائكم في مضامينها، لننطلق نحو الخطوات العملية المقبلة، وفاقا لروزنامة محددة، وبالتالي فإن ما يخرج من بين أيديكم سيكون موضع مناقشة في ورشة عمل مصغّرة تضم "هيئة التخطيط العام والمتابعة" و"لجنة وضع التوجهات والإطار المرجعي للمنهج المطّور"، وتعقد في 9 و10 و11 كانون الأول 2021ومع إنتهاء الورشة، يصار إلى إعداد المسودة الثانية للتوجهات العامة للمناهج، ويتم توزيعها على أعضاء "المجمع الوطني التربوي" لدراستها وإعطاء الملاحظات في شأنها، على أن يصار إلى عقد الورشة الوطنية الكبرى في 13 و 14، و15 كانون الثاني 2022 ، بحيث تصدر عنها المسودة الأخيرة للتوجهات والمسودة الأولى "للإطار الوطني للمناهج " .أضاف الوزير الحلبي: "كل منكم في موقعه التربوي والإداري والتخطيطي ، وكل إدارة ومؤسسة وجامعة تمثلونها ، يشكل ركيزة مهمة من ركائز تطوير المناهج وارتباطها بسوق العمل ، وتطوير الشهادات ومسار التخصصات في التعليم المهني والتقني والجامعات.إن الجذع التربوي المتمثل بالتعليم ما قبل الجامعي ، يحتاج إلى رؤية جديدة من الروضة إلى التعليم الأساسي وصولا إلى التعليم الثانوي ومسارات المتابعة في التعليم المهني والتقني وانتقالا إلى التعليم العالي.في زيارتي السابقة للمركز وعدت بتأمين الموارد البشرية للأقسام والمكاتب والوحدات ، لكي تتمكن من حمل العبء التربوي والإداري والفني لهذه الورشة الكبرى .ويسرني في سياق توفير الموارد البشرية المتمايزة، أن أعلن أمامكم أنني اخترت البروفسور منير أبو عسلي مستشارا لوزير التربية والتعليم العالي للسياسات التربوية، وهو المعروف في الداخل والخارج بتاريخه وإنجازاته وخبراته وطاقاته وقدراته، وشخصيته التواصلية مع جميع المعنيين في ورشة المناهج".وختم الحلبي :"إن التعليم المهني والتقني أكثر ما يحتاجه مجتمعنا في ظل كساد العلوم الإنسانية الأخرى وتتوفر له بسهولة فرص العمل. ربما لم تبق علوم ومهن في المستقبل مما تعودناه في إختصاصاتنا إن لَم نكن مهيئين لتلقي العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة وإتقانها. فلنحافظ على مزايانا التفاضلية التي تجعل من اللبناني فردا فذا قابلا للحياة والإستمرار".