لبنان

قيادة الجيش: تنفيذ رمايات في حقل الطيبة

Lebanon 24
24-11-2021 | 10:55
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أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر"، عن "تنفيذ رمايات لوحدات من فوج التدخل الخامس بمختلف انواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في حقل رماية الطيبة مع مبيت ليلي لسرية الدعم في الفوج، تخلله رمايات مضيئة وتمارين".
 
 
 
 
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