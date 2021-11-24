قيادة الجيش: تنفيذ رمايات في حقل الطيبة

أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر"، عن "تنفيذ رمايات لوحدات من فوج التدخل الخامس بمختلف انواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في حقل رماية الطيبة مع مبيت ليلي لسرية الدعم في الفوج، تخلله رمايات مضيئة وتمارين".