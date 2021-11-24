وزير الزراعة: محاولات جدية للحل

اكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن" ان محاولات جدية تجري لحلّ "الكبوة الحكومية" والعودة إلى مجلس الوزراء قريباً".وقال ل" نداء الوطن": السؤال الذي يسأله الجميع هو ما هي الآليات التي يجب ان تُتّبع لعودة الامور الى ما كانت عليه، والجواب بسيط جداً وهو انتفاء السبب. ما هو السبب الاساسي الذي دفع الامور الى هنا؟ بعد قضية البيطار هناك حادثة الطيونة الأليمة وايضاً في ما بعد ترتيب العلاقات مع الإخوة في المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية. ملف بثلاث شعب لكن الترتيب يبدأ بالقاضي البيطار ومن يتحمل المسؤولية يجب أن يعاقب.وكشف" ان هناك جهوداً جدية تقوم بها قوى وطنية وازنة على رأسها الرئيس بري يجب ان تبقى بعيداً من الاعلام حتى تنضج. هناك بوادر جدية نتمنى ان تكون الخواتيم جيدة لنذهب جميعاً الى الجلسة الحكومية".وردا على سؤال عن وجوب فصل المسار القضائي للقضية عن المسار السياسي اجاب: لذلك يجب ان تنضج الحلول بعيداً من الاضواء وبعيداً من مجلس الوزراء. وكنت اتمنى مثل اللبنانيين ان يكون هناك قضاء منزّه، وسيف مصلت على الجميع لكنا بألف خير.وردا على سؤال قال: الوزير قرداحي قامة وطنية وقيمة مضافة والمعضلة التي حصلت ليست هي المشكلة وليست الحل. حتى لو استقال فالمشكلة لن تنتهي لانها أكثر تعقيداً من ذلك وتحتاج الى تضافر جهود، وان يكون هناك وعي حقيقي بأن يحسم هذا الملف مرة واحدة للحؤول دون تكرار الامور كل فترة. نطالب بأفضل العلاقات وأحسنها مع المملكة العربية السعودية. إلتقيت على هامش القمة الاسلامية للامن الغذائي قبل شهر ونصف معالي وزير الزراعة والوفد المرافق، وكان لقاء طيباً واتفقنا على تبادل اللجان الفنية في ما خص الزراعة وبالتالي فان المملكة ليست بعيدة عن لبنان ولا لبنان بعيد عنها. لطالما حصلت مثل تلك الازمات بين الدول وليست نهاية العالم بدليل الازمة التي حصلت مع قطر.