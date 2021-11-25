لبنان

سرقة كابلات كهرباء التوتر العالي في هذه المنطقة (صورة)

Lebanon 24
25-11-2021 | 01:46
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أقدموا فجر اليوم على سرقة كابلات كهرباء التوتر العالي في منطقة خط البترول في وادي خالد.
 
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التوتر العالي

وادي خالد

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