كلاس تفقد الملعب الاولمبي في طرابلس

تفقد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الملعب الاولمبي عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي ثم القاعة الرياضية في الميناء يرافقه مدير عام الوزارة زيد خيامي ورئيس الهيئة العامة للمنشآت رياض الشيخة و مدير قطاع الشباب في تيار العزم ماهر ضناوي ومديرة منشآت الملعب الاولمبي والقاعة المغلقة في الميناء نسرين الزين مرحبا .الوزير كلاس قال : كان لا بد لي في أول زيارة ميدانية ان أتوجه الى طرابلس برفقة المدير العام زيد خيامي ورئيس الهيئة العامة للمنشآت الأستاذ رياض الشيخة ، وعندنا منشاتان أردنا ان نزورهما قبل أن نتوجه الى المدينة الرياضية في بيروت نظرا للحاجة الملحة، ووجدت ان قاعة الميناء مقبولة ولكن الملعب الاولمبي يحتاج الى تأهيل والى ترميم والى صيانة والى إهتمام وطني ولا اقول انه يحتاج إلى إهتمام طرابلسي على الإطلاق، ونحن اطلعنا على أرض الواقع وهناك دراسة هندسية فنية سترفع الى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي مع التوصية بالتعجيل والإسراع في انقاذ هذا المعلم الرياضي الحضاري لان صورة الرياضة من صورة لبنان والشعار الاساسي الذي أطلقه ان طرابلس تستحق والشمال يستحق ورياضييو ورياضيات طرابلس يستحقون جميعا أن تكون لهم مدينة رياضية على صورة طرابلس مدينة السلام والحرية والنهضة .وردا على سؤال عن معلوماته حول عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد قال : ان طبيعة الأمل الموجودة عند الرئيس نجيب ميقاتي والتي دائما ما ينفحنا بها تدفعنا الى التطلع بعد زيارته الى الفاتيكان اليوم وزيارة فخامة الرئيس الى قطر ان تكون هناك الاسبوع القادم تباشير نور رغم كل نفقات الظلام الموجودة ونحن نراهن دائما على الأمل.