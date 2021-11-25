قرار بإقفال كافة المصانع الغذائية غير المرخّصة... إليكم التفاصيل

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً قضى باقفال المصانع الغذائية غير المرخّصة.

وجاء في القرار:" إن وزير الصناعة،بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ( تشكيل الحكومة )،بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 ( احداث وزارة الصناعة )،بناء على المرسوم 5243 تاريخ 5/4/2001 ( تصنيف المؤسسات الصناعية )،بناء على المرسوم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها )،بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 ( الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية )،وحيث أن العديد من المصانع والمؤسسات والمحلات والمشاغل وأماكن الانتاج القائمة غير المرخّصة لا سيّما الغذائية منها تعمل خلافاً للأصول وبمواصفات متدنّية تؤثّر على الصحة والسلامة العامة،وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،المادة الأولى: تُقفل جميع المصانع والمؤسسات والمحلات والمشاغل وأماكن الانتاج الصناعي المختلفة التي تنتج المواد الغذائية غير المرخّصة قانوناً وذلك حفاظاً على سلامة الغذاء والسلامة العامة وتطبيقاً للنصوص القانونية النافذة.المادة الثانية: على كلّ صاحب مصنع لديه الرغبة والارادة بالعمل الصناعي، أن يتقدّم أصولاً بطلب ترخيص يستوفي كامل شروطه لتعمل الوزارة على قوننة وضعه ومتابعته.المادة الثالثة: يطلب من جميع المحافظين تنفيذ مضمون القرار.المادة الرابعة: تبلّغ نسخة من القرار إلى وزارات الداخلية والبلديات، الصحة العامة والزراعة.