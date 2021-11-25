"جنى العمر ضاع".. ضحايا المصارف في لبنان يعيشون حالة من اليأس والانكار!

كتبت رحيل دندش في "الأخبار": بهدوء شديد، عاشت جورجيت في منزلها في الأشرفية. كانت الامرأة السبعينية تدفع من وديعتها المصرفية، مقدماً كل ستة أشهر، إيجار شقتها البالغ 1200 دولار شهرياً.

مع بداية الانهيار الاقتصادي، ووضع المصارف سقوفاً للسحب، لم تعد قادرة على دفع الإيجار ولا حتى ثمن أدويتها. فجأة، من دون مقدّمات، وجدت نفسها تخوض صراعاً غير مفهوم بالنسبة إليها مع المالك والمصرف معاً، وهي التي تمتلك وديعة مصرفية اعتقدت بأنها ستؤمّن لها شيخوخة هادئة ومرفّهة. حاولت أن تُفهم المالك أن البنك «يقطّر» لها في المصروف، وكانت في كل مرة تعرض عليه ورقة من دفتر شيكاتها فيرفض. أما البنك، فلم تستوعب أبداً كيف يحق له أن يحرمها من الوصول إلى وديعتها. دخلت في حال اكتئاب شديد إذ لم تتخيّل يوماً أنها ستكون قاصرة على تسديد التزاماتها. بعد اتصالات متكررة من محامي المالك للحصول على الإيجار الشهري من دون أن تردّ، تقرّر خلع باب الشقة حيث وُجدت جورجيت ميتة.

كان للانهيار الاقتصادي وقع كبير على مجمل اللبنانيين، ما أثّر في سلوكهم ونمط حياتهم واتزانهم النفسي، بعدما حوّل غالبيتهم فقراء يسعون وراء تأمين الغذاء والدواء وإيجار المنزل. الأثر الأشد وقع على المودعين الذين خسروا أموالهم وجنى أعمارهم واستفاقوا على تعاميم تسمح لهم بالحصول على فتات أموالهم بالقطارة. هناك من سلّم بالخسارة وهوّن من وقعها على قاعدة أن «المصيبة جماعية»، وهناك من يعيش حال إنكار ولا يريد التصديق أن جنى سنين من الاغتراب أو العمل ضاع. وما بين الحالتين هامش واسع من ردود الأفعال التي تحاول إيجاد توازن جديد مع واقع متدحرج.

شيرين خالد، طالبة إعلام وإخراج، كادت تضيع منها منحة للدراسة في إحدى جامعات نيويورك بسبب... 250 دولاراً، «كنت أقضي يومي رايحة جاية عالبنوك أجلس مع الموظفين ومع المدراء وأطالبهم بأموالي حتى قال لي أحدهم: طولي بالك في مرضى سرطان ما عم يطلعلن مصاري! رأيت كيف تحوّل الأموال باستنسابية أو عبر العلاقات المباشرة مع المصرفيين أو بالضغط كما حصل معي. عشت رعب أن تفوتني فرصة التعلم وتمكّنت من تحويل مبالغ بسيطة بعد شجارات وانهيارات. شعرت للحظة بأنهم يتحكمون بمصيرنا وأخذوا منا حتى حقنا في أن نحلم. صعدت الطائرة بلا مال رغم أن أموالي في البنك».

وفق المحامية في رابطة المودعين دينا أبو زور فإن «الأكثر تأثراً في فئة المودعين هم الأصغر سناً ممن ضاع مستقبل كانوا يحلمون به، وكبار السن الذين لم يستوعب كثر منهم ما حصل ولا الأسباب التي تمنعهم من سحب أموالهم»، لافتة إلى كثيرين من هؤلاء «يعيشون حالة إنكار. لا يعترفون بتعاميم المصرف ويستفسرون يومياً عن طرق وأساليب تخوّلهم استرداد أموالهم. في المقابل هناك مودعون يتصلون بالرابطة عند صدور أي تعميم أو حدث ليؤكدوا أن لا داعي لأي جهد لأن الأموال طارت».

حياة أحمد، الرقيب في الجيش اللبناني، استحالت جحيماً بعدما خسر تعويضه الذي وضعه في المصرف قبل شهرين من الأزمة بعدما قدّم تسريحه من الخدمة العسكرية إثر خدمة أكثر من 20 سنة في الجيش. كغيره، ارتأى أن يعيش من فوائد وديعته. بات أحمد اليوم «كائناً صامتاً يثور لأتفه سبب ويمارس العنف على أولاده ويرفض الخروج أو استشارة صديق أو طبيب»، تقول زوجته.