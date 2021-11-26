دريان ترأس اجتماعا لمجلس القضاء الشرعي

ترأس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اجتماعا لمجلس القضاء الشرعي، في حضور رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الدكتور الشيخ محمد عساف، رئيس المحكمة الجعفرية العليا الشيخ محمد كنعان والمفتشين والمدعين العامين في المحكمة السنية والجعفرية، وتم درس الشؤون القضائية في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وحسن سير العمل فيها، وتفعيل أداء العمل القضائي في هذه المحاكم، كما درس المجلس العديد من الملفات القضائية.