لبنان

يوحنا العاشر زار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وإكسبو دبي

Lebanon 24
26-11-2021 | 04:43
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زار البطريرك يوحنا العاشر وزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، يرافقه الأسقف غريغوريوس خوري ورئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق.
 
خلال اللقاء عبر البطريرك يوحنا العاشر عن فرحه "العميق بهذا اللقاء الأخوي وعن طيب العلاقة مع سموه ومن خلاله مع دولة الإمارات العربية المتحدة وشكره على دعمه الدائم لجامعة البلمند من خلال مركز الشيخ نهيان في حرم الجامعة في البلمند".
 
نهيان
ورحب الشيخ نهيان بالبطريرك ومرافقيه وشدد أمامهم على "أهمية الدور الرائد التي تقوم به البطريركية الأنطاكية وجامعة البلمند على الصعد كافة رغم صعوبة الظروف التي تمر فيها المنطقة عموما ولبنان خصوصا". كما أكد "ضرورة صون كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم في جو من الأمن والأمان والاستقرار".
 
في نهاية اللقاء سلم البطريرك يوحنا العاشر و الدكتور الوراق الشيخ نهيان شهادة دكتوراه فخرية لإسهاماته القيمة في تعزيز التعددية الثقافية والحوار الديني والتسامح. 
 
ثم جال البطريرك والوفد في اكسبو دبي وزاروا الجناحين السوري واللبناني فيه. وأثنى يوحنا العاشر على "الجهود القيمة والمميزة التي يقوم بها القيمون على الجناحين في سبيل إظهار غنى البلدين وتميزهما وحضارتهما"، وتمنى "التوفيق للمنظمين والمشاركين، راجيا أن تكون "المشاركة في هذا المعرض فسحة أمل وفرصة للنهوض من الأزمات المتعددة التي تحيط بالبلدين".
 
إشارة إلى أنه أثناء الزيارة، وصل الى المعرض ولي عهد ورئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للاحتفال بالعيد الوطني للمملكة. فالتقى غبطته به بمعية الشيخ نهيان وبارك له بالمناسبة كما زار الجناح الخاص بالبحرين.
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