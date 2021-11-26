لبنان

مناشدة من سجناء في رومية لتحسين أوضاعهم (صورة)

Lebanon 24
26-11-2021 | 04:47
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وصل لـ"لبنان 24" فيديو يظهر سجناء في رومية مضجرين بالدماء ويناشدون الرؤساء الثلاثة لمساعدتهم، وتحسين أوضاعهم.
 
يعتذر "لبنان 24" عن نشر الفيديو لاحتوائه مشاهد دماء ويكتفي بنشر هذه الصورة.
 
المصدر: لبنان 24
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