لبنان

في طرابلس... اشكال واطلاق للنار

Lebanon 24
26-11-2021 | 05:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال  بين المدعو "ر.ح"  و "ي.ن.ا" في محلة "ساحة الدفتر دار" في منطقة باب الرمل في طرابلس.
وتطور الاشكال، ما ادى الى تدخل المدعو "ع.خ" لصالح "ر.ح"، فقام على اثرها المدعو "ي.ن.ا" بإطلاق النار في الهواء الطلق من رشاش حربي وفرّ الى جهه مجهولة.

وحضرت قوة من الجيش الى المكان حيث العمل جار على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.
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