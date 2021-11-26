في طرابلس... اشكال واطلاق للنار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين المدعو "ر.ح" و "ي.ن.ا" في محلة "ساحة الدفتر دار" في منطقة باب الرمل في طرابلس.

وتطور الاشكال، ما ادى الى تدخل المدعو "ع.خ" لصالح "ر.ح"، فقام على اثرها المدعو "ي.ن.ا" بإطلاق النار في الهواء الطلق من رشاش حربي وفرّ الى جهه مجهولة.وحضرت قوة من الجيش الى المكان حيث العمل جار على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.