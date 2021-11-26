قوى أمنية وتحقيقات... ماذا يحصل في بعلبك؟

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن العثور على جثة الشاب (ح.ي.ع.) (30 عاما) مصابة بطلق ناري من سلاح صيد في محلة اللجوج في بعلبك.

وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادثة.