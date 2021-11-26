لبنان

"شيك" من الضمان بـ8595 ليرة! (صورة)

Lebanon 24
26-11-2021 | 05:26
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحصول مواطن على "شيك" بقيمة 8595 ليرة لبنانية من الضمان الاجتماعي، أي ما يعادل 34 سنتاً أميركا.
 
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