لبنان

دوريات من سرية الضاحية تضبط سيارتين مسروقتين وتعيدهما الى مالكَيها

Lebanon 24
26-11-2021 | 05:34
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

أثناء تسيير قطعات سريّة الضاحية الجنوبيّة في وحدة الدرك الإقليمي دوريات أمنيّة ضمن نطاقها الإقليمي اشتُبه بسيّارة مركونة على جانب طريق المطار القديم نوع كيا، وأخُرى مركونة على جانب أوتوستراد الأسد نوع مرسيديس وذلك بتاريخي 18 و 20/11/2021.

من خلال المتابعة، وبعد التأكّد من قانونية السيّارتَين، تبين أن الاولى قد سُرقت بالتاريخ ذاته من بلدة برمانا من دون علم سائقها بسرقتها. في حين أن الثانية قد سُرقت بتاريخ 15-11-2021 من محلّة الرحاب – صبرا.

سُلّمت السيّارتان إلى مالكَيها، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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