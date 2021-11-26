لبنان

"فضيحة من العيار الثقيل"... هكذا علّقت وزارة الخارجية

Lebanon 24
26-11-2021 | 05:38
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
 
نشر المحامي مروان سلام معلومات غير صحيحة نقلاً عن مصدر مجهول معنوناً إيّاه "فضيحة من العيار الثقيل" حول استيفاء الرسوم في قنصلية لبنان العامة في اسطنبول، 
 تثمن وزارة الخارجية والمغتربين اعتذار المحامي وجرأته بالتراجع عن خطأه، بعد أن تواصل مع القنصلية اللبنانية العامة في اسطنبول وقامت يتزويده بالمعلومات الصحيحة، وتدعو كافة اللبنانيين إلى التحقق من صحة معلوماتهم من الجهات المختصة في الوزارة قبل نشرها توخياً للدقة ومنعاً للخطأ.
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