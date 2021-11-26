فيديو انتشر عبر مواقع التواصل عن حفل لانتخاب ملكة جمال الاحزاب... هذه حقيقته وتفاصيله!

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه "لحفل انتخاب ملكة جمال الاحزاب اللبنانية". وبحسب رواد التواصل الاجتماعي، "دخلت المتباريات على وقع الاغاني الحزبية، وكل واحدة ارتدت فستاناً، يعبّر عن لون الحزب الذي تمثله".

وتوضيحا على الفيديو المجتزأ الذي انتشر، أوضحت منظّمة الحفل السيّدة إيمان أبو نكد لـ"لبنان24"، أن الحفل كان لانتخاب ملكة الرشاقة، وقد قُطع الجزء المهم فيه، حيث دخلت في نهايته الملكة المنتخبة سالي سعيدون على وقع أغنية الفنانة نجوى كرم "نحن شعبك يا الله"، وهي ترتدي فستانا يرمز لكل مآسي لبنان. فانحنت الصبايا اللواتي دخلن على الاغاني الحزبية أمامها.