لبنان

هذا ما قاله فريد الخازن عن زيارة ميقاتي للبابا فرنسيس

Lebanon 24
26-11-2021 | 06:17
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غرّد عضو التكتل الوطني النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه الخاص على "تويتر":
 
"نعوّل على لقاء الرئيس ميقاتي قداسة البابا في الفاتيكان وعلى زيارته المرتقبة الى مصر وتركيا علّها تعيد لبنان على الخارطة العالمية وتُخرجه من أزمته السياسية القائمة".
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