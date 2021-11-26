هذا ما قاله فريد الخازن عن زيارة ميقاتي للبابا فرنسيس

غرّد عضو التكتل الوطني النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه الخاص على "تويتر":

"نعوّل على لقاء الرئيس ميقاتي قداسة البابا في الفاتيكان وعلى زيارته المرتقبة الى مصر وتركيا علّها تعيد لبنان على الخارطة العالمية وتُخرجه من أزمته السياسية القائمة".