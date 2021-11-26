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لبنان
هذا ما قاله فريد الخازن عن زيارة ميقاتي للبابا فرنسيس
Lebanon 24
26-11-2021
|
06:17
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غرّد عضو التكتل الوطني النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه الخاص على "تويتر":
"نعوّل على لقاء الرئيس ميقاتي قداسة البابا في الفاتيكان وعلى زيارته المرتقبة الى مصر وتركيا علّها تعيد لبنان على الخارطة العالمية وتُخرجه من أزمته السياسية القائمة".
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فريد الخازن
نجيب ميقاتي
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