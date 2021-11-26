هاجموا مصرفا وحطّموه وحاولوا إحتجاز الموظفين... هذا ما جرى في النبطية! (صورة)

أفادت قناة "الجديد" عن إقدام أولاد المدعو "ق. ي." ومعهم خمسة شبان على مهاجمة أحد المصارف في النبطية وتحطيم موجوداته، على خلفية دين مترتب في ذمة والدهم، واصراره على تسديده بالعملة اللبنانية، محاولين احتجاز الموظفين، وقد حضرت العناصر الامنية وعملت على معالجة الإشكال.