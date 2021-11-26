لبنان

بيان هام لمصرف لبنان حول "التطبيقات المشبوهة" للدولار: "صيرفة" هي المنصة الوحيدة

Lebanon 24
26-11-2021 | 06:25
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صدر عن مصرف لبنان البيان الاتي:

"إنّ الأسعار الواقعية لسعر الدولار الأميركي مقارنة بالليرة اللبنانية هي تلك المعلنة يوميا من مصرف لبنان بناء على التداول الجاري في السوق والمسجّل على منصة صيرفة.
 
صيرفة هي المنصة الوحيدة التي تعلن عن أسعار وعن حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار.
 
أماّ التطبيقات التي تعلن عن الأسعار دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار فهي تطبيقات مشبوهة وغير قانونية. وهي تقود الأسواق ولا تعبّر عن واقع السوق وحجمه الحقيقي.
وهي تحرّك أسعارها ليلا نهارا وفي كلّ أيّام الأسبوع وخلال العطل وبشكل آني، وكأنّ سوق القطع الموازية هي سوق منظمّة  على شكل بورصة .
 
وراء هذه التطبيقات مصالح منها سياسية ومنها تجارية.
 
لقد سعت السلطات القضائية والسلطات الأمنية إلى ضبط هذه التطبيقات  بناء على طلب الحكومة اللبنانية.
 
وكون الكثير منها موجود خارج لبنان، قام مصرف لبنان بمطالبة شركات الانترنت العالمية بإلغاء هذه التطبيقات  عن شبكاتها.
 
وسيتابع مصرف لبنان هذا الأمر  في الخارج وسيحمّــــل المسوؤلية لشـــــركات كـGoogle وFacebook وغيرها  لما لهذه التطبيقات من ضرر على لبنان، ويطالبها بنشر السعر الرسمي وسعر Sayrafa فقط.
 
على صعيد آخر، سيكون لمصرف لبنان مبادرات تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع بما يؤدي إلى العودة إلى الدفع الالكتروني.
 
وسيتمّ بحث ذلك في الجلسة القادمة من المجلس المركزي".

لبنان

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