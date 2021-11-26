تعاون بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبلدية البرج الشمالي

ضمن اطار التعاون بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وعدد من البلديات في محافظة الجنوب _ قضاء صور ، قامت المصلحة بمساعدة بلدية البرج الشمالي في تنظيف شبكة تصريف مياه الامطار في منطقة المعشوق تحضيرا لقدوم فصل الشتاء، وعملت على حفر واستحداث وتركيب ريغار على الشبكة لتسهيل عميلة التنظيف في حال حصول اي تسكير للشبكة جراء هطول الامطار ودخول الاوساخ اليها.