درغام: لانعقاد مجلس الوزراء سريعا

أشار عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام إلى "أننا نريد أفضل العلاقات مع كل الدول، وإذا كان الأمر يتوقف على إستقالة وزير فنحن مع الاستقالة، واذا كان الثنائي الشيعي والوزير فرنجية مدركين ما وصلنا اليه ويتفرجون فهناك مشكل".ولفت درغام في حديثٍ لـ"الجديد" الى أن "المجتمع الدولي يدرك أننا غير مبالين تجاه شعبنا، فالموظف يتقاضى اليوم راتب 50 دولارا ولا يتمكن من الوصول الى عمله".وشدد على أن "تكتل لبنان القوي طالب بانعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن وليتحمل كل فريق مسؤوليته".