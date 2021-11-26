لبنان

القرم يتابع أعطال الشبكة في منطقة البقاع

Lebanon 24
26-11-2021 | 07:10
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بعد ورود مراجعات عن حدوث أعطال في الشبكة في منطقة البقاع - الهرمل، تابع وزير الاتصالات المهندس جوني القرم الموضوع، وقد تبيّن ان ضعف الارسال في هذه المنطقة ناتج عن توقف السنترال التابع لتاتش على اثر تعرضه لعملية سرقة في وقت سابق، وهو ما يؤثر بصورة دائمة على ارسال "ألفا". 
وقد أعطى الوزير القرم التعليمات والتوجيهات اللازمة بهدف اعادة سير عمل السنترال المتوقف، والعمل جارٍ في هذا الاطار، علما بان شاحنتين محملتين بالفيول في طريقهما الى البقاع - الهرمل. 

وحرصا على ضمان جودة الخدمات الهاتفية والإنترنت، يواصل الوزير القرم متابعته اليومية لأي عطل يطرأ على شبكة الهاتف سواء الثابت او الخلوي ولسير عمل السنترالات والمواقع ولتأمين مادة المازوت إلى شركتي الخلوي وهيئة أوجيرو.
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