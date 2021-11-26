لبنان

ابو فاعور: ما هي الاجراءات التي تقوم بها الوزارات ومصرف لبنان للجم جنون الدولار؟

Lebanon 24
26-11-2021 | 07:22
A-
A+
Doc-P-890488-637735334099344102.jpg
Doc-P-890488-637735334099344102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سأل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في تصريح : " ما هي اللعبة الخبيثة التي تجري عبر الرفع المطرد الجنوني للدولار؟، من هو صاحب الصلاحية في التطبيق الالكتروني المعلوم المجهول الذي يحدد سعر صرف الدولار ؟. لماذا يسمح لشركة omt بتسعير الدولار وفق مصالحها؟، ولماذا يتم شراء الدولار منها من قبل مصرف لبنان بسعر مرتفع ؟. ما علاقة ما يجري اليوم بالاجتماع غير الودي بالامس في القصر الجمهوري حول التحقيق ؟. واخيرا هل هناك من يريد ان يحرق المواطن في حروبه وصراعاته ويحرق ما تبقى من فرصة للحكومة ايضا ؟، وما هي الاجراءات التي تقوم بها الوزارات ومصرف لبنان للجم هذا الاجرام والجنون ؟".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:37 | 2021-11-26
06:00 | 2021-11-26
06:25 | 2021-11-26
06:25 | 2021-11-26
09:53 | 2021-11-26
09:30 | 2021-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website