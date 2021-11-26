ابو فاعور: ما هي الاجراءات التي تقوم بها الوزارات ومصرف لبنان للجم جنون الدولار؟

سأل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في تصريح : " ما هي اللعبة الخبيثة التي تجري عبر الرفع المطرد الجنوني للدولار؟، من هو صاحب الصلاحية في التطبيق الالكتروني المعلوم المجهول الذي يحدد سعر صرف الدولار ؟. لماذا يسمح لشركة omt بتسعير الدولار وفق مصالحها؟، ولماذا يتم شراء الدولار منها من قبل مصرف لبنان بسعر مرتفع ؟. ما علاقة ما يجري اليوم بالاجتماع غير الودي بالامس في القصر الجمهوري حول التحقيق ؟. واخيرا هل هناك من يريد ان يحرق المواطن في حروبه وصراعاته ويحرق ما تبقى من فرصة للحكومة ايضا ؟، وما هي الاجراءات التي تقوم بها الوزارات ومصرف لبنان للجم هذا الاجرام والجنون ؟".