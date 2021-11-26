لبنان

وفد من حزب الله في صيدا زار المطرانين الحداد والعمار

Lebanon 24
26-11-2021 | 07:36
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زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد، في مركز المطرانية في صيدا، في حضور الحاج حسين السارجي.

وأشار بيان للحزب إلى أنه "جرى خلال اللقاء البحث في العديد من القضايا في منطقة صيدا والتأكيد على الحفاظ على التنوع الموجود فيها"، كما تباحث المجتمعون "في الأوضاع السياسية في صيدا ومخيماتها والملفات الداخلية لا سيما الوضعين الإقتصادي والاجتماعي".

كما زار الوفد رئيس أساقفة صيدا المارونية المطران مارون العمار " وجرى نقاش مطول حول الأوضاع العامة في البلاد، خصوصا تلك المتعلقة بمنطقتي صيدا وجزين . وأكد الجانبان" ضرورة الحفاظ على التنوع الذي تنعم به تلك المنطقة على قاعدة الإحترام المتبادل كما تطرق البحث الى "الوضع المعيشي وضرورة العمل بشتى الوسائل للوقوف الى جانب أهلنا في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
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