لبنان

مأساة في يحمر... وفاة شاب بعد يومين من إطلاق أحد الاشخاص النار عليه

Lebanon 24
26-11-2021 | 07:37
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توفي الشاب ع.خ.س. من بلدة يحمر، متأثرا بالجراح التي اصيب  بها منذ يومين بعد ان اطلق سوري عليه النار واصابه برصاصة في رأسه، خلال وجوده في محله لبيع الفروج في كفرمان. وقد أوقفت القوى الامنية الجاني اثر الحادث.
 
 
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