أزمة جديدة بشأن البنزين... هذا ما كشفه أبو شقرا

قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا "نتجه نحو المجهول، والوضع صعب، وسبق أن قلنا إنّ الـ10 في المئة التي ستُدفع بالدولار ستؤدي إلى رفع سعر البنزين والمازوت".

وأعلن أبو شقرا للـ"أم تي في" أن "طلب الناس على كميات البنزين انخفض بنسبة 50 في المئة، وسنرى محطات مقفلة قريباً، ما يوقعنا بأزمة جديدة".