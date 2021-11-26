في بعلبك... مطلوب يفرّ من الجيش

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من مخابرات الجيش بنصب كمين للمطلوب "ع.م. م". وبعد تبادل اطلاق النار بين الطرفين في محلة رأس العين في مدينة بعلبك، تمكن المطلوب من الفرار.



