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لبنان
في بعلبك... مطلوب يفرّ من الجيش
Lebanon 24
26-11-2021
|
08:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من مخابرات الجيش بنصب كمين للمطلوب "ع.م. م". وبعد تبادل اطلاق النار بين الطرفين في محلة رأس العين في مدينة بعلبك، تمكن المطلوب من الفرار.
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الجيش
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