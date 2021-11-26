ميقاتي في ختام زيارته لروما: الايمان يجمع بين المسلمين والمسيحيين

زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مسجد روما والمركز الاسلامي التابع له في ختام زيارته الى حاضرة الفاتيكان واجتماعه امس مع البابا فرنسيس.وكان في استقباله مدير المركز الدكتور عبدالله رضوان وإمام المسجد ، وهي الزيارة الاولى لرئيس وزراء لبناني الى المسجد الذي يعتبر من اكبر مساجد اوروبا.وقد جال الرئيس ميقاتي في ارجاء المركز واطلع على المكتبة العامة ومركز الدراسات.وتوجه مدير المركز الى الرئيس ميقاتي بالقول"نحن نتكل عليكن لتعيدوا لنا لبنان الذي نحب، اي أن يقوم لبنان بدوره في الحفاظ على قيم الانسانية والعيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين".بدوره شدد الرئيس ميقاتي على" أن الايمان يجمع بين المسلمين والمسيحيين وأن للسماء لغة واحدة وإله واحد، الم يدعو النبي-صلى الله عليه وسلم- الى ان "اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "؟ الم يدعو السيد المسيح الى ان " احبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم "؟وفي ختام الزيارة ادى الرئيس ميقاتي صلاة الجمعة في المسجد.كما قدم للمركز لوحة قرآنية مخطوطة في مدينة طرابلس.