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لبنان
كورونا لبنان... ما جديد الاصابات والوفيات اليومية؟ (صورة)
Lebanon 24
26-11-2021
|
09:53
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1474 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 665253.
كذلك، سُجلت 8 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8693.
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