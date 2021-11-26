لبنان

كورونا لبنان... ما جديد الاصابات والوفيات اليومية؟ (صورة)

Lebanon 24
26-11-2021 | 09:53
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1474 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 665253.
 
كذلك، سُجلت 8 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8693.
 
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