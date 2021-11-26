اليونسكو وقعت مع هولندا على اتفاقية تمويل دعم وسائل الاعلام للانتخابات في إطار مبادرة "لبيروت"

أعلنت اليونسكو في بيان، أنها "وقعت مع الحكومة الهولندية على اتفاقية تمويل لدعم وسائل الإعلام للانتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان، في إطار مبادرة اليونسكو الرائدة "لبيروت". وقد وقع السفير والممثل الدائم لهولندا لدى اليونسكو هانس وسلينج ومساعد المديرة العامة للاتصال والمعلومات في اليونسكو توفيق الجلاصي، على الاتفاقية صباح اليوم في مقر اليونسكو بباريس".وأوضح البيان أنه "استجابة للدعوة إلى دعم مبادرة "لبيروت"، ستقدم هولندا دعما أساسيا لوسائل الإعلام اللبنانية، لضمان وصول الناخبين اللبنانيين إلى المعلومات الموثوقة بأكثر الطرق موضوعية وحيادية ودقة، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة حاليا في آذار (مارس) 2022. بناء على خبرة اليونسكو التي تمتد على مدى عقدين من الزمن في تطوير قدرات قطاعات الإعلام خلال الانتخابات، سيدعم هذا المشروع انتخابات حرة وتعددية ونزيهة في لبنان، في أوقات التوتر السياسي والأزمات الاقتصادية والصحية والمعلومات المضللة، من خلال تعزيز حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة ووصول الجمهور إلى المعلومات".وأشار الى ان "اليونسكو ستخصص هذه الأموال خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتعزيز قدرات ومعرفة الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في الانتخابات، وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات من خلال سلسلة من الأنشطة. وسيشمل ذلك تنمية قدرات قوات الأمن في مجال حرية التعبير وسلامة الصحافيين، ودورات تدريبية للصحافيين لمعالجة مواضيع المعلومات المضللة، وخطاب الكراهية، والتقارير الحساسة في فترات النزاع والحفاظ على السلامة، مع التركيز بشكل خاص على التحديات التي تواجهها الصحافيات. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح المشروع بتطوير قواعد بيانات الخبراء لمساعدة الصحافيين على الوصول إلى مصادر أكثر تنوعا وشمولية. كما سيتم إيلاء اهتمام خاص لبناء قدرات الناخبين وخاصة الشباب، في ما يتعلق بموضوع محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية".وسلينجوقال وسلينج بعد توقيع الاتفاق: "هذا الالتزام يعني الكثير بالنسبة لهولندا. يعد دعم حرية التعبير أمرا بالغ الأهمية ولكن من المهم ترجمته لدعم وسائل الإعلام وسلامة الصحافيين، فضلا عن سلامة الصحافيات".أضاف: "من الرائع العمل مع منظمة مثل اليونسكو توضح لك كيفية العمل بشكل ملموس بعيدا عن الشعارات التي تبقى حبرا على ورق".وأشاد بالعمل الذي أنجزه مكتب اليونسكو في بيروت في الميدان "في ظروف صعبة للغاية".الجلاصيمن جانبه، قال الجلاصي: "يسعدني للغاية أن أوقع الاتفاقيات اليوم، وخاصة لصالح مبادرة "لبيروت"، لدعم الصحافيين استعدادا للانتخابات. كانت هولندا داعما كبيرا لقطاع الاتصال والمعلومات في اليونسكو، وهو أحد أعمدة الديمقراطية. نشارككم قيمكم ونقدر الدور الرائد الذين تلعبون. نحن نقدر ثقتكم ودعمكم".فاريناوشكرت مديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا هولندا على مساهمتها. وقالت: "هذا الدعم مهم للغاية واستراتيجي بالنسبة إلينا. سيسمح ذلك لليونسكو بأن تكون على طاولة حوار ونقاش مهم للغاية يحدث الآن في بيروت في ما يتعلق بالانتخابات، لضمان أن توفر وسائل الإعلام الوصول إلى المعلومات الموثوقة، وتزويد الصحافيين بالمهارات ولا سيما الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كأدوات في العملية الانتخابية".