لبنان

وزير الداخلية استقبل وفدا من جامعة جان مولان- ليون في فرنسا

Lebanon 24
26-11-2021 | 10:53
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، رئيس جامعة جان مولان-ليون في فرنسا ايريك كاربانو، نائبه مانويل جوبير، عميد كلية الحقوق هيرفي دو غودمار، بحضور المستشار الأول في السفارة الفرنسية في بيروت جان فرنسوا غيوم، مساعد ملحق الأمن الداخلي اوليفيه دومون وقائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد الحجار.
 
وتم التباحث في الاتفاقية المشتركة التي وقعها المعهد مع الجامعة الفرنسية، والتي تمكن الضابط من رتبة نقيب الاستحصال على شهادة ماجستير من الجامعة المذكورة لدى خضوعه لدورة ترقية من رتبة نقيب الى رائد.
 
وأطلع المجتمعون الوزير مولوي على تفاصيل الاتفاقية وأهميتها في تطوير مهارات قوى الأمن.
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