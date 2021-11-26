لبنان

حادث سير مروع بعد نفق شكا (صورة)

Lebanon 24
26-11-2021 | 11:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حادث سير مروع  وقع بعد نفق شكا.
 
وتسبب الحادث بسقوط جريح بانتظار فرق الإسعاف للوصول إلى المكان.
 
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شكا

حادث سير

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