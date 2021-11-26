لبنان

إشكال في تعلبايا بين عائلتين وتسجيل عدد من الإصابات

Lebanon 24
26-11-2021 | 12:57
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حصل إشكال وإطلاق نار في تعلبايا بين شبان من عائلة أبو حمدان وآخرين من ال قمرا نتج عنه عدد من الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وبحسب المعلومات فإن اشكالًا حصل على محطة الشحيمي بين ح. أبو حمدان وشاب من آل قمرا تطور لتضارب بين شبان من العائلتين وإصابة.
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