لبنان

بوشكيان: لن نقبل بالعمل غير الشرعي في القطاع الصناعي

Lebanon 24
26-11-2021 | 13:15
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أعلن وزير الصناعة جورح بوشكيان في بيان، أن "ختم أحد مصانع الغذاء بالشمع الأحمر في البقاع اليوم يأتي في إطار مباشرة وزارة الصناعة حملتها المنظمة والمعلنة لإقفال المؤسسات الصناعية، لا سيما الغذائية منها غير المرخصة وغير المستوفية الشروط الصحية والمواصفات الفنية المطلوبة". 
 
وكشف أن "تقارير مهندسي الوزارة والصور المأخوذة عن بعض المؤسسات المخالفة تظهر فظاعة التجهيزات وطرق الإنتاج البدائية والصدأ المتآكل على المعدات وانعدام النظافة في غرف تشبه كل شيء، إلا المصانع الغذائية". 
 
وطالب "أصحاب هذه المؤسسات بالإسراع في الإقفال من تلقاء أنفسهم، وعدم الاستمرار في الإنتاج والبيع والتوزيع لأن الضرر الناتج منهم سيلحق بهم لا محالة، فليتقدموا من وزارة الصناعة المستعدة لدراسة كل طلب على حدة، ولترخيص من يستحق بالقانون، ولحجب الرخصة عن غير مستحقيها قانونا". 
 
وأوضح أن "الحملة قائمة على أكثر من مستوى تنظيمي وردعي وتوعوي وتثقيفي"، معتبرا أن "مواكبة جمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية لهذه الحملة بمواقف مؤيدة وداعمة لها تعطي دفعا وتشكل قوة ومساندة لما تقوم به الوزارة من إجراءات وتدابير لا رجوع عنها على هذا الصعيد". 
 
وقال: "لن تقبل الدولة بعد اليوم بالعمل غير الشرعي وغير المؤسساتي وغير القانوني في القطاع الصناعي. وستتشدد الوزارة، بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور، في تصعيد هذه الحملة حتى التوصل إلى تنقية القطاع وغربلته وتصفيته من مراكز الانتاج غب الطلب أو تحت الدرج، كما هو متداول به." 
 
ودعا "المسؤولين في القوى الأمنية وفي البلديات والمختارين وكل مواطن صالح إلى الإفصاح والإخبار عن أي مؤسسة تعمل مشكوك بوضعها والإبلاغ عن ذلك إلى وزارة الصناعة أو الجهات المعنية".
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