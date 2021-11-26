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لبنان
هبة من الوحدة الإيطالية لأولاد شهداء الجيش وقوى الأمن
Lebanon 24
26-11-2021
|
13:37
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قدمت الوحدة الإيطالية التابعة لقيادة القطاع الغربي في "اليونيفيل" بإشراف قائد القطاع ستيفانو لاغوريو، في شمع، هبة عبارة عن مواد رياضية لصالح أولاد شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي في "مؤسسة الشهيد المقدم صبحي العاقوري".
وتحدث لاغوريو عن "العلاقة الوثيقة مع مؤسسة الشهيد العاقوري وأهمية الجهود اليومية التي يقوم بها الجيش بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، بالتعاون الكامل مع الوحدة الإيطالية وكل قوات بعثة اليونيفيل، وذلك تطبيقا للقرار 1701".
وفي الختام، قدم لاغوريو والكتيبة الايطالية الهدايا الرمزية إلى أبناء الشهداء.
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