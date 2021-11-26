لبنان

مسروقات قدرت بـ 27 مليون ليرة.. هذا ما حصل العيشية

Lebanon 24
26-11-2021 | 13:48
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اقدم مجهولون على سرقة منزل عن طريق الكسر والخلع عائد للسيدة س.ك من بلدة العيشية - قضاء جزين. وقدرت المسروقات بحوالي 27 مليون ليرة من زيت زيتون وصابون وزيتون. يعمل مخفر الريحان على اجراء التحقيقات.
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العيشية

جزين

زيت زيتون

صابون

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