لبنان

كاسبار أكد تضامن المحامين مع مجلس القضاء والقاضي عبود

Lebanon 24
26-11-2021 | 16:12
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أعلن نقيب المحامين في بيروت ناضر كاسبار في بيان أن "وسط هذا الانهيار غير المسبوق التي تشهده البلاد وتعطل مؤسسات الدولة وانشغال المسؤولين بخلافاتهم، يبقى القضاة المستقلون الشجعان بارقة أمل للوطن والمواطن. ويؤكد نقيب المحامين في هذا المجال تضامن المحامين الكامل مع القضاة ومجلس القضاء وعلى رأسه القاضي سهيل عبود، ويدعو جميع المسؤولين من كافة الجهات إلى الامتناع عن التدخل في القضاء واحترام القانون وعمل المؤسسات. كما يدعو النقيب إلى الإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء لما فيه من تحصين للقضاة وتأكيد على مبدأ فصل السلطات. 

لن تستقيم البلاد قبل كف يد السياسة عن القضاء، وسيبقى المحامون والقضاة يدا واحدة وحصنا منيعا في وجه كل من يحاول التدخل في عمل القضاء مباشرة أو مواربة".
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