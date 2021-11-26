ميقاتي يعلق على لقاء البابا فرنسيس وماكرون: بفضل النوايا الطيبة سيتمكن لبنان من الخروج من أزمته

علّق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على لقاء البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم.

وقال في تغريدة عبر " تويتر": إنني على ثقة أنه بفضل النوايا الطيبة والعمل الدؤوب لاثنين من أصدقاء لبنان، قداسة البابا فرنسيس والرئيس إيمانويل ماكرون، سيتمكن لبنان من الخروج من أزمته.