لبنان

استفادة لبنان من الكهرباء لم تعفَ من مندرجات قيصر

Lebanon 24
26-11-2021 | 17:00
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تبين أنه خلافاً لحماسة سفير دولة كبرى، فاستفادة لبنان من الكهرباء والغاز عبر سوريا لم تعفَ من مندرجات قانون قيصر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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