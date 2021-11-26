استفادة لبنان من الكهرباء لم تعفَ من مندرجات قيصر

تبين أنه خلافاً لحماسة سفير دولة كبرى، فاستفادة لبنان من الكهرباء والغاز عبر سوريا لم تعفَ من مندرجات قانون قيصر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)