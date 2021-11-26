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Lebanon 24
26-11-2021
|
17:47
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يتابع وزير معني مع مستشار مرجعي مسألة التفاهمات المطلوبة من البطاقة التمويلية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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