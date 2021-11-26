لبنان

ميقاتي لا يفتح باباً يصعب عليه إغلاقه

Lebanon 24
26-11-2021 | 17:58
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قالت مصادر تابعت زيارة الرئيس نجيب ميقاتي الى الفاتيكان عبر "الأنباء" الكويتية انه "سمع من مرجعيات دولية، وفاتيكانية وحتى من صندوق النقد الدولي، احترام القضاء النزيه كشرط لفتح أبواب القروض والمساعدات، مع النصح بدعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، فور عودته من الخارج، وبمن حضر، ودون تردد، لكن الرئيس ميقاتي يتجنّب أن يفتح بابا يصعب عليه إغلاقه".
(الأنباء الكويتية)
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