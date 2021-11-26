لبنان

لا صورة واضحة بشأن مجلس الوزراء

Lebanon 24
26-11-2021 | 18:05
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لاحظت مصادر مطلعة عبر "اللواء" أن "لا صورة واضحة بشأن مجلس الوزراء وأن المبادرة لدى الرئيس ميقاتي الذي يقرر متى يدعو إلى مجلس الوزراء إذا كانت تسمح الظروف لذلك مع العلم أن ما من شيء إيجابي بعد".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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