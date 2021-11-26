رغيف خبز اللبنانيين أصبح "مدولراً"

قال النقيب السابق لأصحاب الأفران علي ابراهيم، في اتّصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية" إن "الأفران ستبيع الخبز وفق السعر الرسمي المحدّد من الوزارة وبالوزن المحدد، ولن تمتنع عن البيع لأنّنا لن نحرم اللبنانيين الخبز".ولفتَ ابراهيم إلى أنّ "نسبة 74% من تكلفة صناعة ربطة الخبز باتت مدولرة، إذ أنّ الدعم رُفع عن المحروقات والخميرة والسكّر وغيرها من المكوّنات، ولم تبقَ سوى مادة الطحين مدعومة (وما مِن حديثٍ حول رفع الدعم عنها مبدئياً)، وهذا يعني أنّ كل ارتفاع في سعر صرف الدولار سيؤثّر على سعر ربطة الخبز".وحذّر من احتمال ارتفاع سعر ربطة الخبز في الأيام المقبلة إذا ما استمرّ الدولار صعوداً، خصوصاً وأنّه يرتفع بشكل يومي.