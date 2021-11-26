لبنان

رغيف خبز اللبنانيين أصبح "مدولراً"

Lebanon 24
26-11-2021 | 22:38
A-
A+
Doc-P-890738-637735930654047087.JPG
Doc-P-890738-637735930654047087.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النقيب السابق لأصحاب الأفران علي ابراهيم، في اتّصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية" إن "الأفران ستبيع الخبز وفق السعر الرسمي المحدّد من الوزارة وبالوزن المحدد، ولن تمتنع عن البيع لأنّنا لن نحرم اللبنانيين الخبز".
ولفتَ ابراهيم إلى أنّ "نسبة 74% من تكلفة صناعة ربطة الخبز باتت مدولرة، إذ أنّ الدعم رُفع عن المحروقات والخميرة والسكّر وغيرها من المكوّنات، ولم تبقَ سوى مادة الطحين مدعومة (وما مِن حديثٍ حول رفع الدعم عنها مبدئياً)، وهذا يعني أنّ كل ارتفاع في سعر صرف الدولار سيؤثّر على سعر ربطة الخبز".
وحذّر من احتمال ارتفاع سعر ربطة الخبز في الأيام المقبلة إذا ما استمرّ الدولار صعوداً، خصوصاً وأنّه يرتفع بشكل يومي.
(الأنباء الالكترونية)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:07 | 2021-11-27
04:00 | 2021-11-27
03:59 | 2021-11-27
03:43 | 2021-11-27
03:24 | 2021-11-27
03:13 | 2021-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website