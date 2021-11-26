اقتحام شركة الكهرباء في الجومة

أقدم محتجون من بلدة تكريت عكّار ليلا على الدخول إلى شركة الكهرباء في منطقة الجومة، وذلك لتزويد بلدتهم بالطاقة الكهربائية.وأكد الناشط الإجتماعي "عبد الرحمن زكريا" المُلقب بِـ "جون سينا" في بث مباشر عبر حسابه في فيسبوك، أنّ جميع بلدات الجومة مقطوعة عنها التيار الكهربائي بشكل كامل.وأشار الى أنّ "بلدة تكريت لا يوجد فيها مولدات أو كهرباء،وكما أنّ كهرباء الدولة، يتم تزويد البلدات فيها،عند ساعات الفجر الأولى، فما المنفعة منها".