محاولة سرقة مقاعد لمستوصف في هذه المنطقة!(فيديو)

جرت محاولة سرقة مقاعد لمستوصف بلدية سعدنايل في البقاع من قبل مجهولين.وداهم شباب المنطقة السارقين الذين لاذو بالفرار.

و تم ابلاغ دورية لفرع المعلومات لاستلام سيارة السارقين.