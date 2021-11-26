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لبنان
محاولة سرقة مقاعد لمستوصف في هذه المنطقة!(فيديو)
Lebanon 24
26-11-2021
|
23:59
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جرت محاولة سرقة مقاعد لمستوصف بلدية سعدنايل في البقاع من قبل مجهولين.وداهم شباب المنطقة السارقين الذين لاذو بالفرار.
و تم ابلاغ دورية لفرع المعلومات لاستلام سيارة السارقين.
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