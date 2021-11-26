لبنان

محاولة سرقة مقاعد لمستوصف في هذه المنطقة!(فيديو)

Lebanon 24
26-11-2021 | 23:59
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جرت محاولة سرقة مقاعد لمستوصف بلدية سعدنايل في البقاع من قبل مجهولين.وداهم شباب المنطقة السارقين الذين لاذو بالفرار.
 و تم ابلاغ دورية لفرع المعلومات لاستلام سيارة السارقين.
 
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سعد نايل

سرقة

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