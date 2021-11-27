لبنان

حادث سير في طرابلس والاضرار مادية

Lebanon 24
27-11-2021 | 00:16
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ارتطمت سيارة من نوع مرسيدس بالقاطع الاسمنتي على طريق بولفار بالقرب من محطة مكية و ذلك بعد فقدان السيطرة اثناء القيادة.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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