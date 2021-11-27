حادث سير في طرابلس والاضرار مادية

ارتطمت سيارة من نوع مرسيدس بالقاطع الاسمنتي على طريق بولفار بالقرب من محطة مكية و ذلك بعد فقدان السيطرة اثناء القيادة.



وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.