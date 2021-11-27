في البقاع....إقفال محل حوَله نازح الى مصنع!

بناءً لإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، أقفلت دورية من مكتب أمن الدولة في البقاع الغربي بالشمع الاحمر محل يعود لأحد النازحين السوريين بعد أن حوله الى مصنع للبطاطا المعدة للبيع داخل المطاعم دون أدنى المواصفات الصحية والغذائية وافتقاره الى اية رخص قانونية.