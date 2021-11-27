لبنان

اتصالات حكومية بداية الاسبوع لحسم الاتجاهات واطلاق منصة البطاقة التمويلية من السراي الاربعاء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2021 | 01:00
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تشكل بداية  الاسبوع المقبل محطة اساسية على صعيد الملف الحكومي، بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارته الى الفاتيكان التي قابل خلالها البابا فرنسيس.
وستكون للرئيس ميقاتي لقاءات متعددة في اطار حسم الاتجاهات المطلوبة، انطلاقا من اولوية عودة جلسات مجلس الوزراء واستكمال بت الملفات  الاقتصادية والمالية الجاري اعدادها، من قبل مجلس الوزراء مجتمعا.
ووفق المعلومات فان الرئيس ميقاتي اجرى، خلال وجوده في الفاتيكان، سلسلة اتصالات بهذا الصدد سيتم استكمالها اول الاسبوع. 
حكوميا ايضا  دعا وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار  الى عقد مؤتمر صحافي في السراي الحكومي الاربعاء المقبل عند الاولى بعد الظهر  لاطلاق منصة دعم للبطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة  الامان الاجتماعية. 
وكان الوزير الحجار قد توافق مع رئيس الحكومة بداية الاسبوع على عقد المؤتمر في السراي الحكومي، في اشارة واضحة على المضي في عمل الوزارات واللجان الوزارية في انتظار  معاودة مجلس الوزراء عقد جلساته.

لبنان

خاص

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