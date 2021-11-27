عبدالله: لإزالة كل العقبات التي تعيق إصدار البطاقة التمويلية

غرد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "يجب إزالة كل العقبات التشريعية والإدارية والمالية التي تعيق إعداد وإصدار البطاقة التمويلية، بانتظار إطلاق عجلة الإصلاح الإقتصادي والمالي، وتبقى كل العطاءات الأخرى، على أهميتها، مصدر تضخم وغلاء أسعار وإفقار إضافي للمواطن، مع العجز الفاضح في لجم إرتفاع الدولار!".

يجب إزالة كل العقبات التشريعية والإدارية والمالية التي تعيق اعداد وأصدار البطاقة التمويلية،بانتظار إطلاق عجلة الإصلاح الاقتصادي والمالي ،

وتبقى كل العطاءات الأخرى، على أهميتها، مصدر تضخم وغلاء أسعار وأفقار إضافي للمواطن، مع العجز الفاضح في لجم ارتفاع الدولار ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 27, 2021



