عبدالله: لإزالة كل العقبات التي تعيق إصدار البطاقة التمويلية

يجب إزالة كل العقبات التشريعية والإدارية والمالية التي تعيق اعداد وأصدار البطاقة التمويلية،بانتظار إطلاق عجلة الإصلاح الاقتصادي والمالي ،
وتبقى كل العطاءات الأخرى، على أهميتها، مصدر تضخم وغلاء أسعار وأفقار إضافي للمواطن، مع العجز الفاضح في لجم ارتفاع الدولار !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 27, 2021
يجب إزالة كل العقبات التشريعية والإدارية والمالية التي تعيق اعداد وأصدار البطاقة التمويلية،بانتظار إطلاق عجلة الإصلاح الاقتصادي والمالي ،
وتبقى كل العطاءات الأخرى، على أهميتها، مصدر تضخم وغلاء أسعار وأفقار إضافي للمواطن، مع العجز الفاضح في لجم ارتفاع الدولار !