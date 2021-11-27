لبنان

عبدالله: لإزالة كل العقبات التي تعيق إصدار البطاقة التمويلية

Lebanon 24
27-11-2021 | 01:22
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غرد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "يجب إزالة كل العقبات التشريعية والإدارية والمالية التي تعيق إعداد وإصدار البطاقة التمويلية، بانتظار إطلاق عجلة الإصلاح الإقتصادي والمالي، وتبقى كل العطاءات الأخرى، على أهميتها، مصدر تضخم وغلاء أسعار وإفقار إضافي للمواطن، مع العجز الفاضح في لجم إرتفاع الدولار!".
 


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